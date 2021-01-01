LaMelo Ball ve Tyrese Haliburton, Ayın Çaylakları oldular!

Charlotte Hornets point guardı LaMelo Ball ve Sacramento Kings guardı Tyrese Haliburton, Doğu ve Batı Konferansı'nda Ayın Çaylakları seçildiler.



Ödül için, sezonun başladığı 22 Aralık'tan 31 Ocak tarihi arasındaki maçlar baz alındı.



Hornets'ın bu süre zarfında oynadığı 20 maçta LaMelo, ekip 9-11'lik bir derece yakalamışken maç başına 12.2 sayı, 5.9 ribaund, 6.1 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları elde etti.



LaMelo, NBA tarihinde, kariyerinin ilk 20 maçında en az 225 sayı, 115 ribaund ve 115 asist kaydeden yedinci oyuncu oldu. 19 yaşındaki Ball, çaylaklar arasında sayılarda üçüncü, ribaundlarda ikinci, asistlerde ve top çalmalarda ise birinci sıraya yerleşti.



Kings'in ilk ay içindeki 19 maçında Haliburton ise, maç başına 10.7 sayı, 3.8 ribaund, 5.4 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları ile oynadı.



20 yaşındaki Haliburton şu anda tüm çaylaklar arasında sayılarda altıncı, ribaundlarda sekizinci, asistlerde ikinci, şut yüzdesinde yedinci (.465), üç sayı yüzdesinde beşinci (.409) ve top çalmalarda ise beşinci sırada yer alıyor.



