LaMelo Ball, Timberwolves ile çalıştı!

DraftExpress ve ESPN'den Jonathan Givony'ye göre, NBA Draftı'nda 1 numaradan seçileceği öngörülen LaMelo Ball'un, Minnesota Timberwolves ile antrenman yaptığı açıklandı.



Antrenmanın Çarşamba günü Güney Kaliforniya'da gerçekleştiği belirtildi ve Givony, Ball'un "iyi şut attığını" bildirdi.



Ball'un ayrıca, Draft'ta 1 numaralı seçime sahip olan Minnesota'nın başantrenörü Ryan Saunders ve basketbol operasyonları başkanı Gersson Rosas ile bir araya geldiği de kaydedildi.



2020 NBA Draftı, 18 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek.



