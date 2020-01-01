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LaMelo Ball, Timberwolves ile çalıştı!

DraftExpress ve ESPN'den Jonathan Givony'ye göre, NBA Draftı'nda 1 numaradan seçileceği öngörülen LaMelo Ball'un, Minnesota Timberwolves ile antrenman yaptığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
DraftExpress ve ESPN'den Jonathan Givony'ye göre, NBA Draftı'nda 1 numaradan seçileceği öngörülen LaMelo Ball'un, Minnesota Timberwolves ile antrenman yaptığı açıklandı.

Antrenmanın Çarşamba günü Güney Kaliforniya'da gerçekleştiği belirtildi ve Givony, Ball'un "iyi şut attığını" bildirdi.

Ball'un ayrıca, Draft'ta 1 numaralı seçime sahip olan Minnesota'nın başantrenörü Ryan Saunders ve basketbol operasyonları başkanı Gersson Rosas ile bir araya geldiği de kaydedildi.

2020 NBA Draftı, 18 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek.


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