Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball'un, 2022-23 sezonunun geri kalanında forma giyemeyeceği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Pazartesi günü Detroit Pistons'a karşı oynadığı maçta ayak bileğini kıran LaMelo'nun sezonu kapattığını söyledi.



21 yaşındaki oyuncu tüm sezon boyunca ayak bileği sorunları yaşamış ve yalnızca 36 maça çıkabilmişti. Hazırlık maçları döneminde sol ayak bileğini burktuktan sonra 12 Kasım'a kadar forma giyememiş olan LaMelo, Hornets'ın ilk 13 maçını kaçırmıştı.



Ball, bu sezon sırasıyla 23,3 ve 8,4 ile kariyerinin en yüksek sayı ve asist ortalamalarını elde etmiş ve ayrıca 6,4 ribaund ortalaması yakalamıştı.





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