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LaMelo Ball, sezonu kapatmamış olabilir!

Charlotte Hornets, çaylak LaMelo Ball'un Salı günü kırık sağ bileğinden ameliyat olduğunu ve dört hafta sonra yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets, çaylak LaMelo Ball'un Salı günü kırık sağ bileğinden ameliyat olduğunu ve dört hafta sonra yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Yılın Çaylağı ödülünün en büyük adayı olarak gösterilen Ball'un başlangıçta normal sezonun geri kalanını kaçırması bekleniyordu. Dört haftalık bir zaman çizelgesi, genç oyuncunun Hornets'ın 16 Mayıs'ta oynaması planlanan son maçından önce parkelere dönme şansı verecek.

19 yaşındaki oyuncu sakatlanmadan önce, maç başına %37.5 üçlük isabetiyle 15.9 sayı, 6.1 asist, 5.9 ribaund ve 1.6 top çalma ortalamaları ile etkili bir sezon geçiriyordu.

21-21 derecesine sahip olan Hornets, en iyi üçüncü skoreri olmadan Doğu Konferansı'nda playoff avında hayatta kalmaya çalışacak.


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