LaMelo Ball, resmi olarak 2020 NBA Draftı'nda

New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'un kardeşi LaMelo Ball'un, 2020 NBA Draftı'na resmen girdiği açıklandı.



Ball, erken girişli draft adaylarının "profesyonel" kategorisinde yer aldı ve kendisi ESPN'in Top 100 listesinde 2 numaralı aday olarak yer alıyor.



205 OYUNCU GİRİŞ YAPACAK



Ayrıca, 2020 NBA Draftı için resmi olarak 205 erken giriş beklentisi olduğu, bu oyuncuların 163'ünün kolejlerden veya diğer eğitim enstitülerinden, 42 oyuncunun ise uluslararası olarak geldiği belirtildi.



Geçtiğimiz Pazar günü, alt sınıf öğrencilerinin ve uluslararası oyuncuların evraklarını teslim etmeleri için son tarihti.



Draft'ın düzenleneceği gün, şu anda 25 Haziran olarak planlanıyor olsa da, NBA takımlarının, bu etkinliğin 1 Ağustos'tan sonra gerçekleşmesini istemedikleri belirtilmişti.



Lig, takımlara dağıttığı bir duyuruda, "Lig ofisi, gelişen KOVID-19 durumunun bir sonucu olarak, draft combine da dahil olmak üzere, draft öncesi süreçte olası değişiklikleri değerlendirmeye devam ediyor. Ekiplere, mevcut olduklarında güncellenmiş bilgiler sunacağız." ifadelerini kullanmıştı.



