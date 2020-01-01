LaMelo Ball için en büyük endişe: Olgunluğu

New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un küçük kardeşi LaMelo Ball için, NBA Draftı'nda en endişelenilen noktanın, olgunluğu olduğu söylendi.



NBA yöneticileri, yaklaşan 2020 NBA Draftı'ndan henüz cevaplanacak pek çok soru ortaya attılar. Draft'taki mevcut en iyi point guard olan LaMelo, açık sözlü babası LaVar Ball'un ötesine geçen bazıları soruların odak noktası oldu.



Avustralya Ulusal Basketbol Ligi'nin Illawarra Hawks takımına katıldıktan sonra, yabancı topraklarda sadece 12 maç oynamasına rağmen, Ball bazı ön büro personelini büyülemek için yeterince şey yapmıştı.



Bir NBA genel menajeri şunları söylemişti:



"Çok yönlü, pozisyonu için fiziği iyi, top hakimiyeti iyi ve iyi de pasör. Ben LaMelo'yu seçerdim, özellikle bugünün NBA'inde dış oyuncuların ve oyun kurabilen adamların çok değerli olmasını düşünürsek."



Yine de bu övgü, eleştirilerle birlikte geldi. Bazı kişiler, kendisinin draft edilmesi öncesi, babası LaVar'ın söyleyeceklerinden ötürü endişe duyuyorlar. Bir scout, durumla ilgili şunları söyledi:



"Oyun kuruculuğunu çok beğeniyorum, ancak savunma konusundaki kararlılığıyla ilgili sorunları var. Babası için hiç endişelenmiyorum. Olgunluğu konusunda endişeliyim."



2020 NBA Draftı, büyük ölçüde içi pek dolu olmayan bir draft olarak görülüyor.



