LaMelo Ball: "Gelmiş geçmiş en iyisi olmak istiyorum"

New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un NBA yolundaki küçük kardeşi LaMelo Ball, gelmiş geçmiş en büyük basketbol oyuncusu olmak istediğini söyledi.



LaMelo, Kaliforniya'daki Chino Hills Lisesi'nden ayrıldığından beri NBL'de harikalar yaratıyor. 2.01m boyundaki point guard, bu yaz neredeyse garantili bir lotarya seçimi haline geldi ve Draft'ta 1. sıradan seçilebileceğine dair tartışmalar bulunuyor.



Ve genç yıldız adayı, GOAT olmayı hedeflediğini belirtti:



"15 yıl sonra oyunu oynamış en iyi oyuncu olmak istiyorum."



Ayrıca ağabeyi Lonzo ile oynama ihtimali hakkında da şunları söyledi:



"NBA olduğu için, hangi takım olursa oynarım. Lonzo ile oynamak gerçekten harika olurdu. Çocukken bunu konuşurduk, o yüzden hayalimiz gerçekleşmiş olur."



LaMelo, Avustralya'da şimdiye kadar 17.0 sayı, 7.6 ribaund, 6.8 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları yakalıyordu.



