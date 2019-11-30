LaMelo Ball, "etkileyici olmayan" ön görüşmeler yapmış!

Bu yılın NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilme potansiyeli olan LaMelo Ball'un, "etkileyici olmayan" ön görüşmeler nedeniyle Draft'ta sırasının kayma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.



The Charlotte Observer'dan Rick Bonnell, Charlotte'ın 102.5 FM WFNZ radyosunda yaptığı röportajda şunları söyledi:



"Ligin genelinde duyduğum şeyler şu: LaMelo Ball takımlarla iş görüşmelerinde pek iyi performans göstermiyor. Bunu birden çok kaynaktan duydum. İş görüşmelerinde, kendisi için olan algıyı hiç düzeltmiyor. Ball'un o sıralara düşeceği ihtimaline hazırlanmayan, ilk 10'un sonlarında Draft hakkı olan takımlar vardı ve bence o ilk üçe giremez. İlk 10 sıranın sonlarında, onun hakkında daha fazla araştırma yapan takımların olduğunu bildiğimi söylüyorum, çünkü artık onun ilk 3'ten seçileceğini düşünmüyorlar."



Ball'un sahadaki yetenekleri genel olarak bilinmesine rağmen, 19 yaşındaki oyuncu, Avustralya'nın NBL liginin Illawarra Hawks ekibi için en son oynadığı 30 Kasım 2019'dan beri rekabetçi bir maçta yer almamıştı.



LaMelo, Avustralya'da oynadığı 12 maçta 17.0 sayı, 7.5 ribaund, 6.8 asist ve 1.7 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



Ball'un en son Güney Kaliforniya'da, basketbol operasyonları takım başkanı Gersson Rosas'ın da katıldığı Minnesota Timberwolves ile bir araya geldiği belirtildi.



ESPN'den Jonathan Givony'ye göre Ball'un, Golden State Warriors ile gelecek hafta başlarında bir görüşme yapması planlanıyor.



Ayrıca Ball'un sırasıyla 3 ve 4 numaralı seçimlere sahip olan Charlotte Hornets ve Chicago Bulls ile röportaj yapması da bekleniyor.



