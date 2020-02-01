LaMelo Ball, babası LaVar yüzünden draft sırasını kaybedebilir

New Orleans Pelicans oyuncusu Lonzo Ball'un küçük kardeşi LaMelo Ball'un, babası LaVar Ball'un "sağı solu belli olmaz" tavrı nedeniyle, draft sıralamalarında düşebileceği iddia edildi.



2019-20 NBA sezonunun askıya alınması sebebiyle, takımların scout yapma kapasitesi daha az olacağından, yaklaşan NBA Draftı'na bazı göz açıcı sonuçlar getirebilir. LaMelo Ball gibi oyuncular, bazı yöneticilerin babası LaVar Ball'un etkisi yüzünden draft sıralamasında düşüşlerini görebilir.



LaMelo, Avustralya'da oynadığı dönemde scoutları etkilemişti ve bir ayak sakatlığı sezonunu erken bitirmeden önce, Ulusal Basketbol Ligi'nde 12 maç oynamıştı. LaMelo, 31.2 dakikada 17.0 sayı, 7.4 ribaund ve 6.8 asist ortalamalar yakalamıştı.



Yine de birçok NBA yöneticisi, onu şahsen incelemeyi ve en büyük oğlu Lonzo Ball'la ilk kez dolaşırken ligde kötü bir etki bırakan babası LaVar'ın potansiyel katılımını öğrenmeyi umuyordu.



LONZO'NUN GİRİŞİ OLDUKÇA HAREKETLİYDİ



Bir Doğu Konferansı genel menajeri, Bleacher Report'dan Ric Bucher'a verdiği demeçte, "Bunların hepsini hala araştırmak durumundasınız, ancak çocukla ve baba ile şahsen görüşmek istiyorum. Babasının sağı solu belli olmuyor." ifadelerini kullandı.



Ball'un yurtdışında geçirdiği kısa süre boyunca top kaybı ve şut seçimi ile ilgili sorunları vardı, ancak asıl soru, LaVar'ın kariyeri üzerinde etkisinin bilinmezliği.



Lonzo'nun üç yıl önceki Draft gecesi, en iyi oyuncuların bazılarına karşı laf atmalarla, kendi kendine başlayan (ve başarısız olan) bir ayakkabı koleksiyonuyla gölgelenmişti. Lonzo, çaylak yılında başarısız şut attığı bir sezon geçirmiş ve ikinci sezonunda da zayıf kalmıştı. Lakin, üçüncü yılında işleri tersine çevirmeye başladı.



