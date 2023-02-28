Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, dün gece Detroit Pistons'a karşı oynadığı maçta ayak bileğini kırdı.



Hornets, dün gece Pistons'a karşı alınan 117-106'lık galibiyette LaMelo'nun sağ ayak bileğinde bir kırık olduğunu açıkladı.



Sakatlığı üçüncü çeyrekte herhangi bir temas almadan geçirmiş olan Ball, karşılaşmanın geri kalanında forma giymedi.



2022-23 sezonunun önemli bir bölümünü ayak bileği sakatlıkları nedeniyle kaçırmış olan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 35 maçta 23.4 sayı, 8.5 asist, 6.4 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları tutturmuştu.





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