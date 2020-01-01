LaMelo Ball açıkladı: "Neden 1 numaradan seçilmeliyim?"

2020 NBA Draftı'nın üst sıralarından seçilmesi beklenen genç point guard LaMelo Ball, neden 1 numaradan seçilmesi gerektiğini açıkladı.



NBA sezonu sona doğru yaklaşırken, yaklaşan NBA Draftı hakkında giderek daha fazla tartışmalar yapılmaya başlandı. Bu konuda ismi en çok geçen isimlerden biri ise, New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un küçük kardeşi, LaMelo Ball.



En küçük Ball kardeş, Basketball News'ten Alex Kennedy'ye neden 2020 NBA Draftı'nda 1 numara seçilmesi gerektiği sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"Yetenek, iş ahlakı, bunun gibi şeylerden ötürü..."



"Küçükken, NBA'e giden geleneksel rotayı kullanacağımı düşünmüştüm. Ancak Litvanya'ya gittiğimde, büyüdüğüm yer orası oldu. Yolculuğumla ilgili hiçbir şeyi değiştirmezdim. Küçüklüğümden beri, küçük projelerim falan olduğunda, hedeflerimden biri buydu: NBA'e gitmek ve 1 numaralı seçim olmak."



19 yaşındaki oyun kurucunun ilk 5 seçimden biri olacağı tahmin ediliyor.



