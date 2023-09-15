LaMarcus Aldridge, Spurs'te koçluk görevine açık!

Eski NBA yıldızı LaMarcus Aldridge, eski takımı San Antonio Spurs'te koçluk görevine adım atmaya istekli olduğunu ima etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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LaMarcus Aldridge, Spurs'te koçluk görevine açık!
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15 Eylül 2023 12:51
Eski NBA yıldızı LaMarcus Aldridge, eski takımı San Antonio Spurs'te koçluk görevine adım atmaya istekli olduğunu ima etti.

Aldridge'in açıklaması, Twitter'da bir kullanıcının, kendisinin özellikle Spurs'ün 1 numaralı seçimi Victor Wembanyama'nın gelişimine yardımcı olmak adına takımda oyuncu gelişimine odaklanan bir pozisyon düşünüp düşünmediğini sormasıyla ortaya çıktı.

Soruya yanıt olarak Aldridge, Spurs organizasyonu içinde ortaya çıkan yeteneklerin geliştirilmesine katkıda bulunmaya ilgisi olduğunu gösteren "Evet" cevabı ile kısa ve öz bir yanıt verdi.

Resmi bir anlaşmaya varılmış olmasa da, Aldridge'in bu pozisyona olan ilgisinin Spurs organizasyonu tarafından nasıl değerlendirileceği ise merak konusu oldu.

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