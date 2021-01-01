LaMarcus Aldridge, NBA'den emekliliğini duyurdu!

Brooklyn Nets forveti LaMarcus Aldridge, NBA'den emekli olduğunu duyurdu.



Aldridge, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir mektupta, geçtiğimiz Cumartesi günü oynadığı son maçında düzensiz kalp ritmine sahip olduğunu açıkladı.



Aldridge, San Antonio Spurs'ten geldiğinden beri Nets ile oynadığı beş maçta ortalama 26 dakika civarı sahada kalarak, %52.1 şut isabetiyle 12.8 sayı ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Bu sezon, kariyerinde yedi kez All-Star seçilmiş olan Aldridge'in kariyerinde maç başına en az süre aldığı sezondu.



35 yaşındaki oyuncu, All-Star molasından önce Spurs'ün son 11 maçından sekizini kalça ve kuadriseps sakatlıkları nedeniyle kaçırmıştı.



