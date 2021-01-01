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LaMarcus Aldridge, NBA'e geri dönmeyi düşünüyor!

Emekli NBA oyuncusu LaMarcus Aldridge'in, bu sezon lige geri dönmeyi düşündüğü bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Emekli NBA oyuncusu LaMarcus Aldridge'in, bu sezon lige geri dönmeyi düşündüğü bildirildi.

Kalp ritmi bozukluğu nedeniyle geçtiğimiz Nisan ayında Brooklyn Nets'te forma giyerken basketbolu bırakan Aldridge'in, tıbbi muayene geçirdikten sonra kariyerine devam etmeyi düşündüğü belirtildi.

Kariyerinde yedi kez All-Star olup, beş kez All-NBA kadrolarına seçilmiş olan Aldridge'in henüz nihai bir karar vermediği, ancak yakında takımlarla konuşmasının beklendiği söylendi. 36 yaşındaki oyuncunun bir sözleşme imzalamadan önce, bir ekipten tıbbi izin alması gerektiği kaydedildi.

Aldridge, Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs ve Nets formaları giydiği 15 sezonluk kariyerinde 19.4 sayı, 8.2 ribaund, 2.0 asist ve 1.1 blok ortalamaları tutturmuştu. Mart ayında Nets ile bir yıllık sözleşme imzalayan Aldridge, emekli olmadan önce Brooklyn'de sadece beş maçta oynamıştı.


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