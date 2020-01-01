Lamar Odom'ın şampiyonluk yüzükleri, açık artırmada!

Eski NBA yıldızı Lamar Odom'ın, rehin verilmiş NBA şampiyonluk yüzüklerinin açık artırmada olduğu açıklandı.Heritage Auctions, Odom'ın arka arkaya senelerde kazandığı şampiyonluk yüzüklerini açık artırmaya çıkardı. 2009 ve 2010 sezonunun yüzüklerinin, Khloe Kardashian ile çalkantılı ilişkisi sırasında sadece birkaç yüz dolara rehin verildiği iddia edildi.2009 yüzüğünde, Larry O'Brien şampiyonluk kupası imgesinin etrafında elmaslarla kaplı "LAKERS" adı gözüküyor. Yüzüğün kenarlarında, takımın sezondaki "65-17" serisi serisi yazıyor ve Odom'ın kafası ile oyuncu numarasının oyulmuş halini içeriyor.2010 yüzüğünde ise iki detaylı Larry O'Brien kupası ve yüzüğün iç kısmına işlenmiş 7. maç topunun örneği bulunuyor. Bu şampiyonluk, Los Angeles Lakers takımının tarihindeki 16. şampiyonluk olduğu için, 16 numarası yüzükte birkaç yerde yer alıyor. 16 tane büyük elmas, 16 karat altın ve Odom'ın kafasının işlemesi altındaki yere "Sweet Sixteen" işlenmiş durumda.Her iki yüzük de "Jason of Beverly Hills" tarafından üretildi ve yaklaşık 70 gram ağırlığındalar. İlgilenenler, her yüzüğün 50 bin dolara (297.440,00 Türk Lirası) satıldığı tahmin edilen Heritage Auctions'ı ziyaret edebilirler.İşte yüzükler: