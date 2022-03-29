Lalegül TV mukabele 2022? Lalegül TV mukabele saatleri

Lalegül TV mukabele saat kaçta? Lalegül TV yayın akışı için gerekli bilgiler için derlemeler yapılmıştır. Ramazan ayında evlerinde mukabele dinlemek isteyenler televizyon ya da internet aracılığıyla bunu gerçekleştirebilirler. Mukabelenin yer aldığı kanallardan bir tanesi de Lalegül TV olmuştur. Lalegül TV'de Cübbeli Ahmet Hoca eşliğinde yapılan mukabele saat kaçta? 2022 mukabele saatleri! 2022 Lalegül TV yayın akışı! 2022 Lalegül TV mukabele saatleri? sorularının ve kelimelerinin cevabı ise burada...Lalegül Tv Mukabele Saati: Her gün saat 05.00'te Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikte yayınlanıyor.Lalegül TV yayın akışınasitesinden ulaşabilirsiniz.Hz. Muhammed'e 610 yılında ilk vahyin gelişiyle başlayan Kur'an'ın indiriliş süreci, 632 yılına kadar, yaklaşık yirmi üç yıl devam etti. Peygamberimizle Cebrail, her yıl ramazan ayında bir araya gelerek, o güne kadar indirilen Kur'an ayetlerini, karşılıklı olarak okurlar. Önce Cebrail okur Peygamberimiz dilerdi. Daha sonra da Peygamberimiz okur, Cebrail dinlerler. Bu durum Peygamberimizin vefat ettiği yıl 632 de iki kez tekrarlandı. Böylece Kur'an ayetlerinin unutulmasına meydan verilmemişti. Peygamberimizin bu davranışını kendilerine örnek alan Müslümanlar, bunu dini bir gelenek olarak günümüze kadar sürdürmüşlerdi.Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalı: Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek. Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak. Kıbleye yönelmek. Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek. Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek. Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek. Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak. Aceleci davranmamak. Med kaidelerine uymak.Mukabele: Karşılık, cevap anlamlarına gelmektedir. Kur'an literatüründe mukabele: Cebrail aleyhisselam-ın her sene Ramazan ayında Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder. Ramazan-ı Şerif'in en mühim vasfı, bir Kur'an-ı Kerim mevsimi olmasıdır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan Cebrail'le birlikte o zamana kadar nazil olan Kur'an'ı mukabele usûlüyle karşılıklı okurlardı. Ömrünün son ayında ise iki kere tekrarladılar.İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum; bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir." (Tirmizi, Fezailü'l-Kur'an 16)TRT 1'de her gün saat 04:50'de Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif'i okunacak.Kanal 7 ekranlarında ise saat 04:30 itibarıyla okumalar gerçekleşecek.Ünlü hafızlar; Kerim Öztürk, Yunus Balcıoğlu, Ferruh Muştuer, Ali Derman ve Metin Çakar'ın kıraati, tarihi yarımadanın beş büyük camiinden yankılanıyor.5 Cami 5 Kurra Mukabele programı, Diyanet TV ekranlarında.Ayrıca Diyanet Tv, Mukabele Tek Nefes Anadolu başlığında her gün saat 15:00'de yayınlanacak. Anadolu'nun güzide şehirlerinden evlerinize misafir oluyor. Edirne, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Trabzon ve Erzurum...Hacı Bayram Camii İmam Hatibi Hafız Yunus Koçan'ın tilavetiyle, Tek Nefes Anadolu, Diyanet TV'de olacak.Semerkand Tv Mukabele Saati: 05:00 ve 14:00'te başlıyor.TRT1'de mukabele Ramazan ayı boyunca her gün saat 04:50'de gerçekleşiyor.Kanal 7'de mukabele, saat 04:30'da başlıyor.Akit Tv Tv Mukabele Saati: 04.00'da gerçekleştiriliyor.TV5 Mukabele Saati: Ramazan ayı boyunca her gün 05.45'te yayınlanacak.