Lale Orta: 'Tamamen asılsız bir haber!'

MHK'nın eski başkanı Lale Orta, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un sözlerine cevap verdi.
"TAMAMEN ASILSIZ BİR HABER"
Erden Timur'un, "Lale Orta'nın 3 Şubat sabahı VAR odasını yaptığı ziyaret incelensin. Lale Orta, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra VAR odasından çektiği görüntüyü Ali Koç'a gönderdi." sözlerine cevap veren Orta, "Kesinlikle ne sayın Ali Koç'a, ne de diğer kulüp başkan ve yöneticilerine tarafımdan herhangi bir görüntü gönderilmemiştir. Tamamen asılsız bir haberdir." dedi.
"O ODAYA HER HAFTA GİRDİM"
"Hocam, bu görüntüleri vermedim dediniz. İddia VAR odasına girip görüntü aldığınız yönünde. Odaya girdiniz mi?" sorusuna cevap veren Lale Orta, "MHK Başkanı'nın girmeyeceği VAR odası olabilir mi? MHK Başkanı'nın görevi nedir? Ben o odaya her hafta girdim. Hakem performanslarının değerlendirilmesi için girdim. İnsanın kendi evine girmesi kadar doğal değil mi, MHK Başkanı'nın VAR odasına girmesi." diye konuştu.
GÖRÜNTÜ ALDI İDDİASI
Lale Orta, "Odadan görüntü aldığınız iddiası..." sözleri sonrası, "Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım. VAR odasına görüntüler, yayıncı kuruluştan geliyor zaten. İçeriden üretilen bir görüntü yok ki. Hakemlerin maç esnasındaki konuşmalarıdır gizli kalması gereken. Görüntü dışarı çıkarıldı ifadesi yanlıştır." sözlerini sarf etti.
"TAMAMEN ASILSIZ BİR HABER"
Erden Timur'un, "Lale Orta'nın 3 Şubat sabahı VAR odasını yaptığı ziyaret incelensin. Lale Orta, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra VAR odasından çektiği görüntüyü Ali Koç'a gönderdi." sözlerine cevap veren Orta, "Kesinlikle ne sayın Ali Koç'a, ne de diğer kulüp başkan ve yöneticilerine tarafımdan herhangi bir görüntü gönderilmemiştir. Tamamen asılsız bir haberdir." dedi.
"O ODAYA HER HAFTA GİRDİM"
"Hocam, bu görüntüleri vermedim dediniz. İddia VAR odasına girip görüntü aldığınız yönünde. Odaya girdiniz mi?" sorusuna cevap veren Lale Orta, "MHK Başkanı'nın girmeyeceği VAR odası olabilir mi? MHK Başkanı'nın görevi nedir? Ben o odaya her hafta girdim. Hakem performanslarının değerlendirilmesi için girdim. İnsanın kendi evine girmesi kadar doğal değil mi, MHK Başkanı'nın VAR odasına girmesi." diye konuştu.
GÖRÜNTÜ ALDI İDDİASI
Lale Orta, "Odadan görüntü aldığınız iddiası..." sözleri sonrası, "Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım. VAR odasına görüntüler, yayıncı kuruluştan geliyor zaten. İçeriden üretilen bir görüntü yok ki. Hakemlerin maç esnasındaki konuşmalarıdır gizli kalması gereken. Görüntü dışarı çıkarıldı ifadesi yanlıştır." sözlerini sarf etti.