Lale Orta hakkında suç duyurusu

Galatasaray Kulübü üyesi Fırat Develioğlu, MHK Başkanı Lale Orta hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Lale Orta hakkında suç duyurusu
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07 Nisan 2023 20:40
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta ile Galatasaray arasında gerilim dinmiyor.

Galatasaray Kulübü üyesi Fırat Develioğlu, Lale Orta hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Fırat Develioğlu'nun avukatı Eser Çömlekçioğlu, suç duyurusu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilim Fırat Develioğlu kamuoyunda ve futbol camiasında ayyuka çıkan MHK Başkanı Lale Orta ve yakın çevresi hakkına, TCK ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince Galatasaray'ın ve Türk futbolunun ari menfaatlerini korumak adına, gerçeklerin gün yüzüne çıkması ve temiz futbol anlayışın hakim olması adına vatandaş ve Galatasaray Kulübü'nün üyesi olarak ilgili şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Adli tahkikatın salahiyeti açısından sağlıklı bir soruşturma yürütülmesi için gerekli tüm bilgiler savcılığa iletilmiştir.

Kamuoyunun dikkatine sunarız.

Fırat Develioğlu vekili Avukat Eser ÇÖMLEKÇİOĞLU"

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