Lale Orta'dan Erman Toroğlu'nun iddialarına cevap!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, Erman Toroğlu'nun gözlemci raporlarının değiştirilmesiyle ilgili iddiasına beIN Sports Haber'de yayınlanan "Kuralına Göre" programında yanıt verdi.



İşte Lale Orta'nın açıklamaları:



"MHK, hakemlerin en üstündeki kurumsal bir yapı. Bütün gözlemciler, hakemler, eğitimciler amatöründen profesyoneline kadar görev yapanların hepsi bu kurumun altında. Hakemler ve gözlemciler ile ilgili her türlü durumda MHK'nin her türlü karar alma, eğitim verme yetkisi var. Hakemler algoritma ile atanıyor ama gözlemcileri MHK atıyor. Biz hiçbir zaman kurumsallıktan öteye geçmiyoruz. Son zamanlarda özellikle gözlemcilerle ilgili aranılarak belli notların verilmesi istendiği söyleniyor. Kesinlikle doğru değil. Ben nasıl olduğunu açıklamak istiyorum.



Bununla ilgili bir şey yok. MHK'nin o maçla ilgili verdiği karar nihaidir. Başarı veya başarısızlık sonucu MHK'ye aittir. Hakem raporları incelendiği zaman görülecektir ki hem Türkiye'nin hem UEFA'nın raporunda MHK müdahalesi var mı diye bir bölüm ayrılmıştır. UEFA raporunda da MHK müdahalesi var mı diye yazılır. Gözlemcilerle ilgili aynı görüşte değilseniz MHK'nin görüşü esastır. Bunu yasal yollarla yaparsınız."



"GÖZLEMCİLERİN NOTLARI ARASINDA FARK VARSA..."



"İki gözlemcinin verdiği notlar arasında yüzde 15'ten fazla fark varsa, bir farklılık var demektir. Genel anlamda gözlemci raporlarında, sene başında hazırlandığı için aslında değiştirmek istedik ama haksızlık olabileceği için değiştirmedik. VAR müdahalesi olduğu zaman 15 puan gibi çok radikal bir puan eksiliyor hakem notundan. Bu hakem performansını etkiliyor. Hakemin görebileceği bir pozisyonda mı yoksa göremeyeceği bir pozisyonda mı VAR müdahalesi oldu, bu çok önemli."



ERMAN TOROĞLU NE DEMİŞTİ?



"Fenerbahçe-İstanbulspor maçı. Erol Ersoy televizyon gözlemcisi, İsmet Arzuman stadyumdaki gözlemci. Maç bittikten sonra İsmet Arzuman, Erol Ersoy'u arıyor, 'VAR'ın verdiği penaltıya ne diyorsun?' diyor. Böyle bir hakkı ve yetkisi yok, rezillik. Erol Ersoy da 'Hakemin kendisinin karar vermesi gerekirdi, önü açık bu bir siyah-beyaz hata, ayrıca iki sarı kart göstermeliydi' diyor. İsmet Arzuman, muhtemelen Lale Orta ile görüşüyor ki, Erol Ersoy'a mesaj atıyor. 'Lale Orta, hakemin desteklenmesini istiyor' diyor. Erol Ersoy bunu kabul etmiyor, MHK'den 'hakemin notunu değiştir' yazısı geliyor.



İsmet, hakeme tam not verip raporunu gönderiyor ve 10 günde biri derbi olmak üzere 3 maça gidiyor. Erol Ersoy cezalandırılıyor. İsmet Arzuman, 2008'de Hasan Doğan'ın aforozundan sonra 2022 yılında Sabri Çelik ile yeniden piyasaya çıkıyor. İsmet Arzuman, bu süreçte 3 takımda menajerlik yapıyor. Menajerlik yapıyor adam!"









