Lale Orta'dan açıklama: 'Gerçekle ilgisi yok'

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, "Yayıncı kuruluşa baskı yaptığı" yönündeki haberlerin ardından açıklama yaptı.Orta, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı."Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.Söz konusu görüntü beIN Sports'a aittir. Görüntülerin sızdırıldığına yönelik iddiaların hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratmaya yönelik olduğu açıktır.Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, maç özetine ekleme yaptırıldığı, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girilip görüntü alındığı yönündeki yalan ve asılsız iddiaların sahiplerini ispata davet ediyoruz. Kurulumuzu, hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratma amacıyla yapılan bu asılsız haberlere ilgili tüm yasal haklarımız kullanacağımızın kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım"