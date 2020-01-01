Lakers'tan, "Playoff Rondo'su" için övgüler!

Los Angeles Lakers'ın veteran oyuncusu Rajon Rondo, dün akşam Houston Rockets karşısında gösterdiği performansla, takım arkadaşları LeBron James, Markieff Morris ve ayrıca koç Frank Vogel'dan övgüler aldı.



Dün gece Rockets karşısında seriyi 1-1'e getiren 117-109'luk galibiyet, Rondo'nun 180 gün içindeki oynadığı ikinci maçıydı ve veteran isim 10 sayı, 9 asist, 5 top çalma ve 3 ribaundlık bir performans gösterdi. Lakers, kendisinin sahada bulunduğu 29 dakikada, Rockets'a 28 sayılık bir fark atmayı başardı.



Kendisi ise 28 sayı, 11 ribaund ve 9 asist yapan LeBron, Rondo için şunları söyledi:



"Bence sadece hücumda değil, aynı zamanda savunmada da James'e (Harden) meydan okudu, tuttuğu kişiye meydan okudu. Liderlik etmeye çalıştı. Rondo böyle biridir. Bir liderdir. Ve ona playofflarda tekrar kavuşmamız, takımımız için kilit bir durum."



"Maça giriyor, tempoyu yukarı taşıyor, herkesi dahil ediyor ve bu her zaman istatistik sayfasında görünmüyor. Hem hücum hem de savunmada yaptığı bu kağıda yansımayan şeyler, bu gece bunun bir başka örneğiydi."



Tıpkı 1. maçta olduğu gibi, Rondo, Vogel'in benchten çıkan ilk guardıydı. İlk oyunun aksine, anında bir etki yaratmıştı. İlk çeyreğin bitimine 5:32 kala James için girdiğinde, Lakers 10-9 öndeydi. Çeyreğin sonunda Lakers'ın üstünlüğü 36-20'ye yükselmişti.



"HARİKA BİR RONDO PERFORMANSI!"



İlk çeyrekte ilk dört üçlük denemesinde 4/4 isabetle oynayan Morris'in bu isabetlerinin hepsi, Rondo'nun asistleriyle gelmişti:



"Playoff Rondo'su! O bir saha generali. Bizi doğru yerlere koyuyor. Bizimle konuşuyor. Bunları daha önce tecrübe etti. Bunu tüm farklı seviyelerde yaptı ve bize tekrar liderlik ettiği için mutluyuz."



Koç Vogel, şu ifadeleri kullandı:



"Öyle bir etkisi var. Ekibimiz üzerindeki etkisi, grubumuza sağladığı hava ve güven ile ölçülüyor. Rockets'ı hep hazırlıksız yakalamaya çalışmalıyız. Açıkçası, o da top kayıplarını düşük tutup, birçok asist yaparak bu konuda harika bir iş çıkardı. Sadece harika bir Rondo performansıydı."



LeBron, açıklamalarının sonunda şunları ekledi:



"Bizler, takımı farklı şekillerde oynayabilecek şekilde kurduk, uzun ya da kısa kadrolarla, ya da yarı sahada oynayabilecek şekilde kurduk. Bu olanağımız, en başından beri alet çantamızda bulunuyordu."



