Lakers'ta yeni bir dönem başladı!

LeBron James, Los Angeles Lakers'taki yeni kültürün herkesi oldukça pozitif bir şekilde etkilediğini savundu.



LeBron James'in menajeri Rich Paul, "Los Angeles Lakers yönetimi yeni bir kültür yaratmaya çalışıyor ve bu durum LeBron James için de çok önemli. Yönetim, LeBron James'ten aldığı tavsiyeleri de dinliyor. Birçok nedenden ötürü LeBron James, Lakers'a katıldı. Jeanie Buss, Magic Johnson ve Rob Pelinka, LeBron James ile başlayarak yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyorlar." ifadelerini kullandı.



The Athletic'ten Sam Amick'e konuşan Rich Paul, "Magic, Dr. Buss'a çok yakındı ve onun ideallerine göre bir takım kuruyor. Magic Johnson, bu organizasyonun kültürünü biliyor ve ona göre davranıyor. Artık, yeni ve başarılı bir takım kurmak istiyor. Bu onun hedefi. Bu şampiyonluklar kazanmaktan daha fazlası." diyerek sözlerini noktaladı.



