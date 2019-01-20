Lakers'ýn üstünde kara bulutlar: Þimdi de Lonzo Ball!

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Los Angeles Lakers'ta sakatlar kervanýna Lonzo Ball da katýldý.Houston Rockets maçýnda sakatlanan Lonzo Ball, soyunma odasýna gittikten sonra bir daha dönemedi. Maç sonunda Lakers Baþantrenörü Luke Walton, durumunun MR çekiminin ardýndan belli olacaðýný açýkladý.Lonzo Ball'un durumu belirsizliðini sürdürürken, ne zaman dönebileceðiyle ilgili de açýklama yapýlmaktan çekinildi.Lakers'ta LeBron James ve Rajon Rondo'nun da Aralýk sonundan beri sakatlýklarý devam ediyor. Özellikle, LeBron James'in sakatlýðý Lakers'ý kötü etkiledi ve Lakers, playoff resminin dýþýna çýktý.