ESPN'den Bobby Marks, Los Angeles Lakers'ın tercih edebileceği, güvenilir beş serbest oyuncu seçeneğini belirtti.



2020 NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra, Lakers bu ölü sezonda kadroyu daha da iyileştirmenin yollarını düşünmeye başlamak durumunda olacak.



Lakers'ın serbest oyuncu pazarına girmeye hazır birkaç oyuncusu bulunuor ve hepsinin takımda kalacağı garanti değil.



Marks'a göre, bazı güvenilir serbest oyuncu seçenekleri olacak ve Lakers'ın beş belirli oyuncuya bakabileceği bildirildi:



"Lakers'ın 9.3 milyon dolarlık orta seviye ve 3.6 milyon dolarlık iki yıllık istisnalarına dikkat edilmesi gereken bazı isimler - kendi serbest oyuncuları Markieff Morris ve Dwight Howard da dahil - Jeff Teague, DJ Augustin, Jordan Clarkson, Maurice Harkless ve Nerlens Noel."



TEAGUE VE CLARKSON, EN UYGUNLARI OLABİLİR



Teague ve Clarkson'ın ana opsiyonlar olabileceği düşünülüyor.



Rajon Rondo'nun ayrılması durumunda, Teague'in point guard pozisyonunda yardım sağlayabileceği tahmin ediliyor. 32 yaşındaki veteran oyuncu, bu sezon Minnesota Timberwolves ile 34 maç, Atlanta Hawks ile de 25 maç forma giymiş ve 10.9 sayı, 2.4 ribaund ve 5.2 asist ortalamaları yakalamıştı.



Lakers'ın ayrıca daha fazla şutör ve başka bir skorer tehdidine ihtiyacı olduğundan ötürü, bu da Clarkson'ın yerine getirebileceği bir görev olabilir. Clarkson, Cleveland Cavaliers ile 29 maç ve Utah Jazz ile 42 maç oynamış ve 15.2 sayı, 2.6 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları yakalamıştı. 28 yaşındaki oyuncu, Batı Konferansı playofflarının ilk turunda Denver Nuggets'a karşı 2. maçta 26 sayılık ve 4. maçta 24 sayılık performans da dahil olmak üzere bazı önemli performanslar ortaya koymuştu.



Clarkson, kariyerinin başında Lakers ile birkaç sezon geçirmiş olsa da, 2017-18 Cavaliers takımında NBA Finallerine çıkan LeBron James ile de oynamıştı.



Clarkson sınırsız bir serbest oyuncu olduğu için, Lakers kendisini takas yapmadan kadroya ekleyebilir.



