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Lakers'ın planladığı bir "Ölüm Kadrosu" da var

Lakers'ın danışman grubunun, önümüzdeki sezon Los Angeles'ta "ölüm kadrosu" olarak adlandıracağı ve LeBron James'in pivot pozisyonunda oynayacağı beşlisini düşündüğü iddia edildi.

Lakers'ın danışman grubunun, önümüzdeki sezon Los Angeles'ta "ölüm kadrosu" olarak adlandıracağı ve LeBron James'in pivot pozisyonunda oynayacağı beşlisini düşündüğü iddia edildi.

İsmi belirsiz olan bir takım yöneticisine göre, baş antrenör Luke Walton, LeBron'un etrafını ilk beş kadrosunda Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram ve Kyle Kuzma ile saracak.

Takımın ön ofisi önemli bir uyarı ekliyor:

"Ekim ayında sahip olduğumuz kadro, Şubat ile aynı olmayabilir. Bunu ilk günden göremeyebiliriz, ama koçlarımız, Warriors'ın Ölüm Kadrosu'nun bizim versiyonumuz olan Lonzo [Ball], Josh Hart, Brandon Ingram, [Kyle] Kuzma ve LeBron'lu versiyonunu görmeye isteklidir."

Lakers'ın konuşulan Ölüm Kadrosu şöyle oluyor:

PG - Lonzo Ball
SG - Josh Hart
SF - Brandon Ingram
PF - Kyle Kuzma
C - LeBron James





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