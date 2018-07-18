Lakers'ın planladığı bir "Ölüm Kadrosu" da var

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Lakers'ın danışman grubunun, önümüzdeki sezon Los Angeles'ta "ölüm kadrosu" olarak adlandıracağı ve LeBron James'in pivot pozisyonunda oynayacağı beşlisini düşündüğü iddia edildi.İsmi belirsiz olan bir takım yöneticisine göre, baş antrenör Luke Walton, LeBron'un etrafını ilk beş kadrosunda Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram ve Kyle Kuzma ile saracak.Takımın ön ofisi önemli bir uyarı ekliyor:Lakers'ın konuşulan Ölüm Kadrosu şöyle oluyor: