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Lakers'ın hedefinde, Wesley Matthews var!

New York Times'tan Marc Stein'a göre Los Angeles Lakers'ın, Danny Green'in yerine Milwaukee Bucks forveti Wesley Matthews ile anlaşmakla ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Times'tan Marc Stein'a göre Los Angeles Lakers'ın, Danny Green'in yerine Milwaukee Bucks forveti Wesley Matthews ile anlaşmakla ilgilendiği bildirildi.

Green, Oklahoma City Thunder'dan Dennis Schröder'ın alındığı paketinin bir parçası olarak, Thunder'a takas edilmişti.

Matthews, önceki sezon Bucks ile 7.4 sayı ve 2.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı ve gelecek sezon için 2.6 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.

Schröder için yapılan anlaşmanın, Lakers'ın Thunder için Draft seçimini yaptıktan sonra Çarşamba günü resmileştirileceği de eklendi.


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