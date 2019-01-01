Lakers'ın, Çin'deki NBA Cares etkinliği de iptal edildi!

Los Angeles Lakers'ın Şanghay'daki NBA Cares etkinliğinin, Çin ile süregelen anlaşmazlık sonrasında iptal edildiği açıklandı.



Şanghay'da Los Angeles Lakers'ın katılması planlanan bir NBA Cares etkinliğinin, Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey'nin yakın zamanda Hong Kong'daki hükümet karşıtı protestoculara destek veren bir tweet atması sonrası çıkan olayların ışığında, başlamasından birkaç saat önce iptal edildiği duyuruldu.



NBA, sonrasında yalnızca Special Olympics'e fayda sağlayacağı söylenen etkinliğin başlatılmasının kendi kararı olmadığını belirtti.



DÜN DE BİR NBA CARES ETKİNLİĞİ İPTAL EDİLMİŞTİ



Bugün yapılması planlanan taraftar etkinliğinin de iptal edildiği kayıtlara geçti.



Salı günü, Brooklyn Nets'in bulunması planlanan, Şanghay'daki bir eğitim merkezindeki NBA Cares etkinliği Çin hükümeti tarafından iptal edilmişti. NBA başkanı Adam Silver, ligin yine de merkeze bilgisayar bağışını yapacağını söyledi.



Lakers, bugün medyaya kapalı bir antrenmanla devam etti. Lakers ve Brooklyn Nets, Perşembe günü ülkedeki iki hazırlık maçının ilkini oynamayı planlıyor. Silver'ın Çarşamba günü iki takıma da hitap etmesi bekleniyor.



Salı günü Japonya'da konuşan Silver, kendisi ve ligin, Morey'nin tweet'ini izleyen sonuç ve tepki yüzünden "özür dilediğini", ancak "Daryl'in ifade özgürlüğünü kullandığı için özür dilemediklerini" belirtmişti.



HAZIRLIK MAÇLARI DA YAYINLANMAYACAK



Çin devlet yayıncısı CCTV, iki hazırlık maçını artık yayınlayamayacağını bildirmişti. CCTV'nin ayrıca, resmi sosyal medya hesabında gönderilen bir bildiride NBA ile ilgili tüm işbirliğini ve borsalarını da gözden geçirdiği eklendi.



"BU, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE GİRMEZ"



Yayıncı, kararın Silver'ın Japonya'da yaptığı daha önceki açıklamalar ile harekete geçtiğini belirtmişti:



"Durumdan çok memnun değiliz ve Adam Silver'ın Morey'nin ifade özgürlüğü hakkını destekleme iddiasına karşı çıkıyoruz. Ulusal egemenliğe ve sosyal istikrara meydan okuyan herhangi bir sözün, ifade özgürlüğü kapsamında olmadığını düşünüyoruz."



