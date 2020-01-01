Lakers'ın ana hedefi: Güvenilir pivotlar almak!

Los Angeles Lakers'ın 2020-21 sezonu kadrosunu tamamlamak için güvenilir bir pivot arayışı içinde olduğu bildirildi.



ESPN'den Dave McMenamin'e göre, takım Montrezl Harrell ve Marc Gasol'u kadroya eklemiş olsa da, Anthony Davis'in pivot olarak oynamasını önlemek için daha fazla pivotla sözleşme imzalamak istiyor:



"Davis pivot pozisyonunda çok yetenekli olmasına ve Lakers'ın playoff koşusu sırasında bolca orada oynamasına rağmen, kaynaklar ESPN'e, LA'in ön bürosunun Davis'in zorlu normal sezonda bu pozisyonun yükünü taşımak zorunda kalmaması için, kadroyu diğer güvenilir pivotlarla doldurmasının bir öncelik olarak tutmaya devam ettiğini söylediler."



Davis'in yakın zamanda Lakers ile yeniden anlaşma imzalaması beklenirken, ekip hem Dwight Howard hem de JaVale McGee ile birkaç gün önce yollarını ayırmıştı.



