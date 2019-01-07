Lakers'a kötü haber: LeBron James henüz dönmüyor!

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Noel özel maçında Golden State Warriors'a karşı sakatlanan LeBron James, hakkında yeni bir güncelleme geldi.Daha önce durumu günbegün güncellenecek olarak açıklanan LeBron James'in sahalardan en az 1 hafta uzak kalacağı belirtildi. LeBron James'in kasık sakatlığı vardı ve maç içerisinde 'Bir şey hissettim' demişti.Lakers Koçu Luke Walton, Salı günü, "İlk defa kendisini şut atarken gördüm. Sürekli vücuduna, oyununa ve kendisi üzerinde çalışıyor. Ama sakatlıktan beri onun ilk kez şut attığını gördüm." ifadelerini kullanmıştı.Los Angeles Lakers,almıştı.Timberwolves (D)Mavericks (D)PistonsJazz (D)