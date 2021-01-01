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Lakers, Warriors'ı yıktı ve play-off biletini aldı!

NBA'de Golden State Warriors'ı yenen Los Angeles Lakers, play-off biletini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
NBA'de lig konferanslarında play-off'a kalacak son takımları belirleyecek play-in maçlarına devam edildi.

Batı Konferansı'nı 7. sırada tamamlayan son şampiyon Los Angeles Lakers, konferans 8'incisi Golden State Warriors'ı 103-100 yendi.

Lakers'ta LeBron James 22 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double", Anthony Davis ise 25 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparak yıldızlaştı.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 37 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla, Andrew Wiggins'in 21, Kent Bazemore'un da 10 sayılık katkıları kazanmaya yetmedi.

Lakers, bu sonuçla play-off vizesi alarak normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Phoenix Suns ile eşleşti.

Grizzlies ilk engeli aştı

Batı Konferansı'nı 9. sırada bitiren Memphis Grizzlies ise konferans 10'uncusu San Antonio Spurs'u 100-96 yenerek play-off'a kalma yolunda ilk adımı attı.

Dillon Brooks'un 24 sayı, 7 ribaunt ve 3 asist, Jonas Valanciunas'ın da 23 sayı, 23 ribaunt ve 1 asistlik katkıları Grizzlies'ı galibiyete taşıdı.

Spurs'te ise DeMar DeRozan ve Rudy Gay'in 20'şer, Jakob Poeltl ile Dejounte Murray'in de 10'ar sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.

Grizzlies, play-off'a katılabilmek için Lakers'a kaybeden Warriors ile final maçına çıkacak. Bu maçın kazananı, play-off'larda normal sezonun lideri Utah Jazz ile eşleşecek.


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