Los Angeles Lakers ve Washington Wizards'ın Russell Westbrook takası hakkında ön görüşmelerde bulundukları iddia edildi.



Westbrook'un gelecek sezon öncesinde Lakers'a katılma olasılığı giderek güçleniyor. 32 yaşındaki Wizards yıldızı, point guard pozisyonlarını iyileştirmeye çalışan LA ekibi için en iyi adaylardan biri olarak ortaya çıktı.



Yeni bir raporda, Lakers ve Wizards'ın Westbrook'u Los Angeles'a gönderecek muhtemel bir takas hakkında ön görüşmelerde bulundukları öne sürüldü:



Action Network'ten Matt Moore, raporunda şu ifadelere yer verdi:



"Birçok kaynak, Beal'ın takas istemesi durumunda Wizards'ın tam bir yeniden yapılanmaya doğru ilerlediğini söyledi. Bleacher Report'un Lakers ve Wizards arasında Russell Westbrook üzerine bir anlaşma hakkında ön görüşmeler olduğunu bildirmesi tesadüf değil. Bu anlaşma, lig kaynaklarının Pazar gecesi itibariyle giderek daha olası olduğunu söylediği bir anlaşma."



Westbrook'un şu anki sözleşmesi, opsiyonunun bulunduğu 2022-23 sezonu sonuna dek devam edecek ve gelecek sezon ise 44 milyon dolardan fazla maaş alacak.



Geçtiğimiz sezon Russ, maç başına 22.2 sayı, 11.5 ribaund ve 11.7 asist istatistikleriyle triple-double ortalama tutturmuştu.



