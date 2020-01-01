Lakers ve Raptors, Thompson'ı kovalayabilirler!

Los Angeles Lakers ve Toronto Raptors'ın, serbest oyuncu döneminde Tristan Thompson'ı kovalaması beklenen iki takım olduğu açıklandı.



Cleveland Cavaliers pivotu, Cavs ile sözleşmesinin süresi dolduğundan ötürü, şu anda sınırsız bir serbest oyuncu.



Sports Illustrated'dan Chris Mannix, konuyla ilgili şunları bildirdi:



"Lakers, LeBron James'in uzun rotasyonunu destekleyebilecek olan Cleveland'daki eski takım arkadaşı Tristan Thompson'ı almayı çok isterdi. Hem Marc Gasol'u hem de Serge Ibaka'yı kaybedebilecek olan Raptors'ın, Toronto doğumlu pivotu takip etmesi bekleniyor. Andre Drummond'ın sözleşmesinin son yılındaki opsiyonu kullanmasıyla, Thompson'ın Cavs ile olan zamanı sona ermiş olabilir."



Thompson, tüm kariyerini Cavaliers ile geçirmişti.



