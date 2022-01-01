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Lakers ve Nets, 2022 NBA şampiyonluğu için favoriler!

Los Angeles Lakers ve Brooklyn Nets ekipleri, en son bahis oranlarına göre 2022 NBA şampiyonluğunu kazanmak için bahis favorileri olarak ortaya çıktılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers ve Brooklyn Nets ekipleri, en son bahis oranlarına göre 2022 NBA şampiyonluğunu kazanmak için bahis favorileri olarak ortaya çıktılar.

Nets şampiyonluğun favorisi olarak görülürken, Lakers listede ikinci sırada yer aldı.

İlk altı sırada şampiyonluk için yer alan diğer favori takımlar, sırasıyla Golden State Warriors, LA Clippers, Milwaukee Bucks ve Phoenix Suns olarak görüldü.

Sırasıyla playoffların birinci ve ikinci turunda erkenden elenmelerinin ardından, Lakers ve Nets ekipleri gelecek sezon toparlanıp 2022 NBA Finalleri'ne kadar yükselme uğraşında olacaklar.


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