Lakers ve Kings, Buddy Hield takasını görüştüler!

The Athletic'ten Shams Charania, Los Angeles Lakers ve Sacramento Kings'in, Buddy Hield üzerine bir takasla ilgili görüştüklerini açıkladı.



Son iki sezonu Sacramento'da geçiren Hield, 2016'da New Orleans Pelicans tarafından altıncı sıradan Draft edilmişti ve Kings ile üç yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



Charania, takasın Kyle Kuzma'yı da içerebileceğini bildirdi. 26 yaşına yeni giren Lakers forveti, bir süredir Kings'in hedefi olarak gözüküyordu.



Gelecek sezon 22 milyon dolar daha kazanacak olan Hield, Kings için maç başına ortalama 16.6 sayı, 4.7 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları tutturmuştu ve NBA'deki altı sezonu boyunca üçlük atışlarının %40'ında isabet bulmuştu.



