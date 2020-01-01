Lakers ve Heat'in NBA Finalleri'nde, 5. maç öncesi!

HEAT'İN DURUMU

LAKERS'IN DURUMU

5. MAÇ TAHMİNİ

Los Angeles Lakers ve Miami Heat arasında oynanan NBA Finalleri serisinde, son durum nasıl?Lakers, kapanış maçlarında durdurulamaz durumda ve bu gece TSİ 04:00'te Miami Heat'e karşı NBA şampiyonluğunu garantilemek istiyor.LA ekibi, Miami Heat'e karşı 4. maçta, Heat'i 100 sayının altında tutarak, NBA Finalleri'nde şimdiye kadarki en iyi savunma çabasını göstermişti. Lakers ilk yarıda yine top kaybıyla ilgili sorunlar yaşamış olsa da, ikinci yarıda sonra top kayıplarını sınırlamayı başarmıştı.Miami Heat, geçtiğimiz Salı gecesi oynanan 4. maçta Goran Dragic'i hiç olmadığı kadar özlemişti. Anthony Davis, Jimmy Butler'ı kilitlerken verimli bir şekilde sayı bulmayı başaramamışlardı. Bam Adebayo, bir sakatlıktan yeni döndüğünden ötürü, anlaşılabilir bir şekilde dominant benliğinde değildi.Miami Heat üçlük çizgisi gerisinden de iyi isabet bulamamıştı ve bu da şanslarını iyice zedelemişti. Bunun sebebi ise, Lakers'ın boyalı alanda daha iyi bir takım olması. Savunmaları NBA Finalleri'nde etkileyici olmaya devam eden Lakers ekibi, yalnızca rol oyuncularından yeterince katkı alamıyor.LA Lakers, NBA Finalleri'nin 4. maçında, bu playofflardaki muhtemelen en iyi takım çabasını ortaya koymuştu. İlk defa, LeBron James ve Anthony Davis, Lakers'ın sayılarının yarısından azını kaydetmiş ve takım buna rağmen galip gelmişti.Kentavious Caldwell-Pope, maçın hem başında hem de sonunda bulduğu önemli basketlerle maçı belirlerken, Kyle Kuzma yine oynadığı dakikalarda verimliydi. Rajon Rondo'nun varlığı sayesinde de, LeBron oyun kuruculuk bazında, NBA Finalleri'nde her gece tam efor sarfetmek zorunda kalmamıştı.LeBron James veya Lakers'ı kapanış maçlarında durdurmak pek mümkün değil ve bu NBA Finalleri'nde de değişmeyecek gibi. Miami Heat'in hayatta kalmak için muhtemel olarak gösterebilecekleri en iyi performansı ortaya koymaları gerekecek. Ancak bunu yapsalar bile, bu durum, Lakers'ın da ekstra bir çabayla NBA şampiyonluğuna ulaşmasını engellemiyor. Lakers'ın büyük çoğunluğa göre, bu gece galibiyete ulaşarak, tarihinin 17. şampiyonluğuna ulaşması bekleniyor.