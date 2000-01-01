Lakers ve Heat'in, NBA Finalleri 6. maçının özeti!

Los Angeles Lakers, NBA Finalleri'nin 6. maçında Miami Heat'i 106-93 mağlup etti.



Bu galibiyet, Los Angeles Lakers'a 2010'dan beri ilk şampiyonluğunu kazandırdı. LA, ilk çeyreğe 28-20'lik bir skorla başladı ve ardından ikinci çeyrekte 36-16'lık bir fark yakalayarak kontrolü ele geçirdi. 28 sayılık fark, üçüncü çeyrekte 36 sayıya kadar yükseldi ve Miami, son çeyrekte 32-19'lik bir fark yakalasa da, maç, skorun gösterdiğinden daha tek taraflıydı. Los Angeles, Miami'yi %44 şut isabetinde tutarken, %48 şut isabeti kaydetti. Ayrıca Lakers, boyalı alanda 52-44'lük bir üstünlük sağlarken, hızlı hücumlarda 16-8 sayı farkıyla, Heat'i ikiye katladı.



Lakers'ta 28 sayı, 14 ribaund ve 10 asist ile oynayan LeBron James, bir başka triple-double yapmış oldu. LeBron böylece, NBA Finallerinde 11. triple-double'ına ulaştı. Anthony Davis 19 sayı, 15 ribaund, üç asist ve iki blokla maçı tamamladı. Rajon Rondo 19 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle benchten gelen en etkili isim olurken, Kentavious Caldwell-Pope 17 sayı kaydetti.



Heat'te Bam Adebayo 25 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve iki blokla oynadı. Jimmy Butler 12 sayı, 7 ribaund ve 8 asistle maçı tamamladı. Jae Crowder 12 sayı ve dört ribaund ile oynarken, Kelly Olynyk dokuz sayı ve yedi ribaund ile yedek kulübesinden katkı verdi.



Bu maç, her iki takım için de sezonun ve Orlando bubble'ının sonunu getirmiş oldu. Yeni sezonun Ocak ayından önce başlaması beklenmiyor.



