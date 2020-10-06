Lakers ve Clippers, 2021 için şimdiden favoriler!

The Lakers are the early 2021 NBA title favorites 👀 pic.twitter.com/g5TW9OL5I3



— SportsCenter (@SportsCenter) October 6, 2020

Los Angeles Lakers ve LA Clippers'ın, 2021 sezonu şampiyonluğunu kazanmak için şimdiden favori oldukları bildirildi.Bu sezonun Larry O'Brien kupasının Lakers veya Miami Heat tarafından kaldırılmasına hala birkaç maç kalmışken, oran belirleyiciler 2020-21 NBA sezonunun sonucunu şimdiden tahmin etmeye başlıyor.Ceasars Sportsbook'a göre (SportsCenter aracılığıyla), Lakers ve Clippers, 2021'de şampiyonluğun ilk favorileri. Milwaukee Bucks ve Golden State Warriors ise sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada geliyor:şimdiye kadar dominant bir yıl geçirmişti ve şimdi de 2020 NBA Finallerinde Heat'in karşısında favori ekip konumunda. Şampiyon olmaktan sadece iki galibiyet uzakta olan ekip, bu yıl bir yüzük kazanırsa, hem LeBron James hem de Anthony Davis'nin gelecek sezon tacını savunmak için geri dönecekleri varsayılabilir.Öte yandan, en azından kağıt üzerinde, 2021 yüzüğü için hala meşru yarışmacı konumunda. Doc Rivers ile yollarını ayıran LA ekibi, yeni bir koçun kendilerine 2020 playoff dönemini unutmalarına yardımcı olabileceğini umuyor. Şu an itibariyle, Kawhi Leonard ve Paul George'un Los Angeles'ta kalmaları bekleniyor ve bu da Clippers'ı gelecek sezon için avantajlı bir noktaya koyuyor.Aynı şeyve arka arkaya NBA MVP'si olan Giannis Antetokounmpo için de geçerli., sekiz sezonda ilk kez playofflara katılamamasına rağmen, dördüncü sırada yer aldı. Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green'li şampiyonluk üçlüsünün iyi bir formda geri dönmesi, Warriors'ın kupayı Bay Area'ya geri getirme şansını artırıyor.Yeni görünümlü, Boston Celtics ve Miami arasında yer alıyor ve Kevin Durant ve Kyrie Irving'in ikilisinin çaylak başantrenör Steve Nash için harikalar yaratıp yaramayacağını görmek merak uyandırıyor. Toronto Raptors, Houston Rockets ve Denver Nuggets da listeyi tamamlayan diğer isimler.