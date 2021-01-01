Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lakers, "üçlük atıp savunma yapan forvet" arayışında!

Los Angeles Lakers'ın, Andre Drummond'ı aldıktan sonra kadrosundaki son boşluğu tamamlamak için "üçlük atıp savunma yapan bir forvet" arayışı içinde olacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın, Andre Drummond'ı aldıktan sonra kadrosundaki son boşluğu tamamlamak için "üçlük atıp savunma yapan bir forvet" arayışı içinde olacağı bildirildi.

The Athletic'den Jared Weiss'a göre, boyalı alan rotasyonunu Drummond ile güçlendiren Lakers, sahanın her iki ucunda etkili olabilecek veteran bir oyuncu ile backcourt rotasyonunu da geliştirmek istiyor:

"Lakers'ın şu anda toplam maaşı 137.53 milyon dolar ve sabit sınırın altında harcayabileceği yaklaşık 1.39 milyon doları bulunuyor. Lakers kadrosu 14 kişi ve ligdeki minimum oyuncu miktarını karşılıyor. Kaynaklara göre, Lakers'ın son kadro boşluğu için bir '3 ve D' tarzı forvet takip etmesi bekleniyor."

Lakers, serbest oyuncu pazarındaki birkaç oyuncu arasından sezonun geri kalanı veya 10 günlük bir sözleşme için seçim yapabilir.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal