Lakers, "üçlük atıp savunma yapan forvet" arayışında!

Los Angeles Lakers'ın, Andre Drummond'ı aldıktan sonra kadrosundaki son boşluğu tamamlamak için "üçlük atıp savunma yapan bir forvet" arayışı içinde olacağı bildirildi.



The Athletic'den Jared Weiss'a göre, boyalı alan rotasyonunu Drummond ile güçlendiren Lakers, sahanın her iki ucunda etkili olabilecek veteran bir oyuncu ile backcourt rotasyonunu da geliştirmek istiyor:



"Lakers'ın şu anda toplam maaşı 137.53 milyon dolar ve sabit sınırın altında harcayabileceği yaklaşık 1.39 milyon doları bulunuyor. Lakers kadrosu 14 kişi ve ligdeki minimum oyuncu miktarını karşılıyor. Kaynaklara göre, Lakers'ın son kadro boşluğu için bir '3 ve D' tarzı forvet takip etmesi bekleniyor."



Lakers, serbest oyuncu pazarındaki birkaç oyuncu arasından sezonun geri kalanı veya 10 günlük bir sözleşme için seçim yapabilir.



