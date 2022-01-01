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Lakers, THT ve Dragic'in bulunduğu bir takası görüşüyor!

Los Angeles Lakers'ın Talen Horton-Tucker ve Toronto Raptors guardı Goran Dragic'in yer aldığı üç takımlı bir takası görüştüğü iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın Talen Horton-Tucker ve Toronto Raptors guardı Goran Dragic'in yer aldığı üç takımlı bir takası görüştüğü iddia edildi.

HoopsHype'dan Michael Scotto, Lakers'ın içinde bulunduğumuz son takas gününde New York Knicks ve Toronto Raptors ile büyük bir anlaşma yapma umuduyla görüşmeler yaptığını belirtti.

Bu görüşmelerin sonuca varması durumunda, Lakers'ın Cam Reddish ve Alec Burks'ü, Knicks'in Dragic'i, Raptors'ın ise Horton-Tucker ve Nerlens Noel'i kadrolarına katabileceği iddia edildi.

Bu sezon beklenden daha kötü performans gösteren Lakers ve Knicks ekipleri, suyun üzerinde kalmak adına kadrolarında bazı değişiklikler yapma üzerine çalışıyorlar.

Öte yandan son yedi maçını kazanmış olan Raptors ise, üst sıralarda yer alan Doğu takımları arasına katılmak için kadrosunu güçlendirmeye uğraşıyor.


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