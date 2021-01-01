Lakers'tan Nunn, Horton-Tucker ve Monk hamlesi!

Los Angeles Lakers'ın Kendrick Nunn, Talen Horton-Tucker ve Malik Monk ile anlaşmaya vardığı bildirildi.



Lakers, Nunn ile iki yıllığı 10 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. New York Knicks'ten daha fazla parayı geri çevirdiği belirtilen Nunn'ın sözleşmesi, ikinci yılda bir oyuncu opsiyonu içeriyor.



Miami Heat, Nunn'a Cuma günü bir kontrat teklifi sunmuştu ve bu, takımın 26 yaşındaki oyuncu için gelebilecek herhangi bir teklifi karşılamasına izin veriyordu. Ancak sonrasında Miami'nin teklifi geri çektiği ve Nunn'ın herhangi bir NBA takımıyla serbestçe pazarlık etmesine izin verdiği bildirildi.



Nunn, 2020-21 sezonunda maç başına 14.6 sayı, 3.2 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları tutturmuştu ve Heat formasıyla oynadığı 56 maçın 44'ünde ilk beş başlamıştı.



HORTON-TUCKER'A 32 MİLYON DOLAR!



Los Angeles, Horton-Tucker'ı ise üç yıllığı 32 milyon dolarlık bir anlaşmayla takımda tuttu.



Horton-Tucker, maç başına 20.1 dakikada 9.0 sayı ortalaması tutturmuş ve çoğunlukla benchten gelmişti. Lakers'ın 20 yaşındaki oyuncunun 2021-22 sezonunda gelişiminde kayda değer bir adım atmasını beklediği belirtildi.



Lakers ayrıca Monk'ı da tek yıllık minimum anlaşma ile kadrosuna kattı. Monk, Charlotte Hornets ile geçtiğimiz sezon 42 maçta 20.9 dakika sahada kalarak 11.7 sayı, 2.4 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalamıştı.



Hornets, Monk'a kontrat teklifi sunmamayı tercih ederek kendisini sınırsız bir serbest oyuncu yapmıştı.



