Lakers, takas piyasasında 4 guard üzerine "inceleme" yapıyor

Los Angeles Lakers'ın Dejounte Murray, Bruce Brown, Tyus Jones ve Terry Rozier hakkında "takas incelemesi" yaptığı iddia edildi.

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Lakers, takas piyasasında 4 guard üzerine 'inceleme' yapıyor
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23 Ocak 2024 12:55
Son güncelleme 23 Ocak 2024 13:06
Los Angeles Lakers'ın Dejounte Murray, Bruce Brown, Tyus Jones ve Terry Rozier üzerine "takas incelemesi" yaptığı iddia edildi.

Lakers iniş ve çıkışlarla dolu bir sezon geçirirken, takas söylentileri artmaya devam ediyor ve ekibin, yaklaşan 8 Şubat takas son tarihi için hazırlık amacıyla birkaç guardı izlediği bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Lakers'ın stratejik yaklaşımına ışık tutarak, dört guard üzerine aktif olarak "durum tespiti" yaptıklarını ortaya koydu ve hedeflenen oyuncular arasında Murray, Brown, Jones ve Rozier'ın yer aldığını söyledi.

Yüksek play-off beklentilerine rağmen Lakers, 22 galibiyet ve 22 mağlubiyetle 0,500'lük bir dereceye sahip.

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