Los Angeles Lakers'ın, koç JJ Redick'in D'Angelo Russell'ı benche alma kararının takım içinde çatlaklar yaratmamasını umduğu iddia edildi.



Lakers'ın sezona 3-0'lık harika başlangıcı, sonrasında gelen beş maçlık seride 1-4'lük bir performans göstermelerinin ardından .500'lük bir takım haline gelmeleriyle sönükleşmişti.



Takım derecesi 4-4'e düştükten sonra Redick, Russell'ı benche alıp yerine Cam Reddish'i sahaya sürmüş ve bu da Lakers'ın iki maç üst üste kazanmasıyla sonuçlanmıştı.



Russell'ın takımın altıncı adamı olarak hızlıca elde ettiği başarıya ve Reddish'in ilk beşte savunma katkısı vermesine rağmen, ClutchSports'tan Anthony Irwin, ilk beşi değiştirme kararının oyuncuları şaşırttığını ve takım içindeki bazı kişilerin D'Lo'nun sezon ilerledikçe bu düşüşle nasıl başa çıkacağı konusunda endişelenmesine yol açtığını söyledi:



"Kaynaklar, oyuncuların Redick'in Russell'dan bu kadar çabuk vazgeçmesine biraz şaşırdıklarını, ancak iyi bir şekilde iletişim kurabilmesi sayesinde Redick'in daha iyi bir katılım sağlayabildiğini söylüyor.



Ayrıca, sezonun başından itibaren bu gruba bir şans vermesi de hamlesinin normal karşılanmasında yardımcı oldu. Kimileri hala Russell'ın bunu zamanla nasıl idare edeceği konusunda endişeli durumda. Bu da Lakers'ın bu yeni yaklaşımı anlarken kazanmaya devam etmesini daha da önemli hale getiriyor."



Russell, başlangıç kadrosu oyuncusu olarak %37,5'lik bir şut isabeti oranıyla 12,0 sayı ortalaması yakalarken, benche geçtiğinden beri bu rakamlarını %52,0'lık isabet oranıyla 16,5 sayıya yükseltmişti.



Russell'ın ilk beşten ayrılması, LeBron James'in oyundaki etkisini de artırmış, Austin Reaves'in yanında takımın birincil top taşıyan oyuncusu olarak iki maçta ortalama 14,5 asist yapmıştı.



