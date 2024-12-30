Lakers'ta beklenen takas: D'Angelo Russell yeniden Nets'e!

Los Angeles Lakers, Dorian Finney-Smith ve Shake Milton'ı alarak Brooklyn Nets'e D'Angelo Russell, Maxwell Lewis ve üç ikinci tur draft hakkı yolladı.

, Fotoğraf; Imago
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Lakers'ta beklenen takas: D'Angelo Russell yeniden Nets'e!
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30 Aralık 2024 00:54
Son güncelleme 30 Aralık 2024 00:55
NBA'de Los Angeles Lakers, uzun zamandır beklendiği üzere takasla kadroyu güçlendirme çabalarına başladı. 2024'ün bitmesine çok az bir süre kala Lakers, Brooklyn Nets ile anlaşmaya vardı.

Lakers, Brooklyn Nets'e Dorian Finney-Smith ve Shake Milton karşılığında D'Angelo Russell, Maxwell Lewis ve üç ikinci tur draft hakkı yolladı.

Lakers, bu takası yaparak kanat rotasyonunda aradığı derinliği bulmayı hedefledi. Ayrıca bu takasla birlikte Lakers, kritik maaş sınırı "second apron"da 3.5 milyon dolar esneklik kazandı. Bu takastan önce bu sayı 30.000 dolardı.

Takasın en iyi oyuncusu D'Angelo Russell ise 2017-2019 arasındaki Nets macerasının ardından bir kez daha Brooklyn'e döndü.

Lakers'ın kadrosuna kattığı Dorian Finney-Smith ise bu sezon Nets formasıyla 20 maça çıktı ve bu maçlarda 10.4 sayı – 4.6 ribaund ortalamaları tutturdu. Başarılı oyuncu aynı zamanda yayın gerisinden maç başına 5.4 şut denedi ve bunlarda %44 ile isabet buldu.

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