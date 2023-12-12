Lakers, Sezon İçi Turnuvası şampiyonluğu için bayrak asacak!

Los Angeles Lakers ekibinin, 18 Aralık'ta Crypto.com Arena'ya Sezon İçi Turnuvası şampiyonluğu bayrağı asacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Lakers, Sezon İçi Turnuvası şampiyonluğu için bayrak asacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2023 11:48
Los Angeles Lakers ekibinin, 18 Aralık'ta Crypto.com Arena'ya Sezon İçi Turnuvası şampiyonluğu bayrağı asacağı bildirildi.

The Athletic'ten Jovan Buha, takımın 18 Aralık'ta New York Knicks'e karşı oynayacağı maç öncesinde "eşsiz ve her yıl tarih eklenebilecek bir Sezon İçi Turnuvası bayrağı" asacağını duyurduğunu belirtti.

Lakers'ın bu bayrağı farklı bir şekil ve renkte biçimlendirerek, 17 şampiyonluğunu onurlandıran bayraklardan farklılaştıracağı açıklandı.

Ayrıca Lakers'ın gelecekte bu turnuvayı tekrar kazanması durumunda, bayrağın önümüzdeki senelerde üzerine sadece tarih eklenecek şekilde oluşturulacağı söylendi.

The Messenger'dan Arash Markazi, geçtiğimiz Cumartesi günü Lakers'ın yalnızca sezon şampiyonluğu bayraklarını ve emekliye ayırdığı Hall of Fame oyuncularının formalarını asmayı tercih ettiği için, Sezon İçi Turnuvası şampiyonluğu için bir bayrak asmayı planlamadığını aktarmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery