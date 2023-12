Los Angeles Lakers ekibinin, 18 Aralık'ta Crypto.com Arena'ya Sezon İçi Turnuvası şampiyonluğu bayrağı asacağı bildirildi.



The Athletic'ten Jovan Buha, takımın 18 Aralık'ta New York Knicks'e karşı oynayacağı maç öncesinde "eşsiz ve her yıl tarih eklenebilecek bir Sezon İçi Turnuvası bayrağı" asacağını duyurduğunu belirtti.



Lakers'ın bu bayrağı farklı bir şekil ve renkte biçimlendirerek, 17 şampiyonluğunu onurlandıran bayraklardan farklılaştıracağı açıklandı.



Ayrıca Lakers'ın gelecekte bu turnuvayı tekrar kazanması durumunda, bayrağın önümüzdeki senelerde üzerine sadece tarih eklenecek şekilde oluşturulacağı söylendi.



The Messenger'dan Arash Markazi, geçtiğimiz Cumartesi günü Lakers'ın yalnızca sezon şampiyonluğu bayraklarını ve emekliye ayırdığı Hall of Fame oyuncularının formalarını asmayı tercih ettiği için, Sezon İçi Turnuvası şampiyonluğu için bir bayrak asmayı planlamadığını aktarmıştı.





