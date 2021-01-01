Lakers, serbest oyuncu piyasasında üç ismi gözüne kestirdi!

Los Angeles Lakers'ın serbest oyuncular Paul Millsap, JaKarr Sampson ve Tim Frazier'i kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi.



NBA Analysis Network'ten Evan Massey, Lakers'ın Millsap'ı alma olasılığını değerlendirdiğini açıkladı.



Kariyerinde dört kez All-Star seçilmiş olan Millsap'in, birkaç başka takımdan da ilgi gördüğü belirtildi. Geçtiğimiz sezon 36 yaşındaki oyuncu, yıl boyunca rolü azalırken maç başına 9.0 sayı, 4.7 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları tutturmuştu.



Ayrıca Substack'tan Marc Stein'e göre Lakers, takımın kalan kadro yerlerini doldurmak için muhtemel seçenekler olarak Sampson ve Frazier'ı da izliyor:



"Son iki sezonu Indiana'da geçiren forvet JaKarr Sampson ve veteran guard Tim Frazier, Lakers'ın doldurmayı planladığı iki kadro boşluğuna aday olarak ortaya çıkan iki serbest oyuncu ismi daha."



Sampson, geçtiğimiz sezon Indiana Pacers formasıyla çıktığı 29 maçta 4.6 sayı ve 2.7 ribaund ortalamaları tutturmuştu. Frazier ise, Ocak ayında katıldığı Memphis Grizzlies için sadece beş maçta yer almış ve 1.6 sayı ve 3.2 asist istatistikleriyle oynamıştı.



