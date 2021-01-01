Lakers, serbest kalması durumunda Bradley'yi hedef alabilir!

Los Angeles Lakers'ın, Houston Rockets'a takas edilmiş olan Avery Bradley'yi hedef alabileceği iddia edildi.



ESPN'den Dave McMenamin'e göre Bradley, serbest oyuncu pazarına girerse Lakers'a geri dönme şansı bulunuyor:



"Lakers kadrosunda son yerlerini doldurmaya çalışırken izlenecek bir başka isim de Avery Bradley. Henüz Miami'den Houston'a takas edildi. Rockets halihazırad John Wall'u yedeklemek için bir sürü guarda sahip. Eski bir Rob Pelinka müşterisi olan Bradley, bubble'da oynamama kararı almadan önce Lakers üzerinde güçlü bir izlenim bırakmıştı."



Bradley, 2020 NBA şampiyonluğunu kazandığı Lakers'tan ölü sezonda ayrılarak Miami Heat'e katılmış, ancak ekiple yalnızca 10 maç forma giyebildikten sonra geçtiğimiz gün Rockets'a takas edilmişti.



