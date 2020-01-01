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Lakers, şampiyonluk törenini KOVID nedeniyle erteledi!

Los Angeles Lakers, KOVID-19 nedeniyle bir ihtiyati tedbir olarak, NBA şampiyonluğunu halka açık bir şekilde kutlamayı erteledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers, KOVID-19 nedeniyle bir ihtiyati tedbir olarak, NBA şampiyonluğunu halka açık bir şekilde kutlamayı erteledi.

Ekip, duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

"NBA şampiyonluğumuzu hayranlarımızla kutlamak için sabırsızlanıyoruz. İdari yönetim ile görüştükten sonra, güvenli hale gelir gelmezolmaz, neşeli ve kapsayıcı bir halk kutlaması yapılacağı konusunda hepimiz hemfikiriz. Bu arada, yine siz Laker Nation'a, desteğiniz için teşekkür ederiz!"

Lakers ekibi, Pazartesi günü Los Angeles'a geri dönmüştü.

Lakers'ın 6. maçtaki şampiyonluk galibiyetinin ardından, Pazar günü Staples Center'ın dışında yaklaşık 1000 kişi toplanmıştı.

Olay başlangıçta barışçıl olmasına karşın, 76 "asi kişi" memurlara mermi fırlattıktan sonra tutuklanmışlardı.


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