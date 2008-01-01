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Lakers, şampiyonluk bayrağını 12 Mayıs'ta yükseltecek!

Los Angeles Lakers, 2019-20 şampiyonluk bayrağını, 12 Mayıs tarihinde Staples Center'da Houston Rockets'e ev sahipliği yapacağı maçta tavana yükselteceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers, 2019-20 şampiyonluk bayrağını, 12 Mayıs tarihinde Staples Center'da Houston Rockets'e ev sahipliği yapacağı maçta tavana yükselteceğini duyurdu.

Duyuruyu, Lakers'ın sahibi Jeanie Buss'ın Spectrum Sportsnet'e yaptığı açıklandı.

L.A. ekibi, geçtiğimiz Ekim ayında NBA Finallerinde Miami Heat'i yenerek 17. NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.

Lakers ekibi bayrağı, 15 Nisan'dan itibaren Staples Center'a girmesine izin verilecek olan taraftarların önünde yükseltecek.

KOVID-19 salgını nedeniyle, 2020-21 sezonunda şu ana dek arenada Lakers veya LA Clippers maçları için taraftarların girişine izin verilmiyordu.

Los Angeles'ın en son bayrak yükseltişi, 2010 yılında Kobe Bryant liderliğindeki Lakers'ın NBA şampiyonluğunu kazanmasıyla gerçekleşmişti.


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