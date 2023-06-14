Los Angeles Lakers'ın, D'Angelo Russell ve Phoenix Suns guardı Chris Paul'u içeren bir takas üzerine araştırma yaptığı bildirildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Lakers'ın Russell ve Paul'un yer aldığı bir imza-ve-takas anlaşması olasılığını araştırdığını söyledi:



"Phoenix, Paul karşılığında Russell'ı alır mıydı? Minnesota ekibi Russell için Lakers'la anlaşmadan önce, iddialara göre Suns ile de görüşmeler yapmıştı. Phoenix, bu takas görüşmelerinde Wolves pivotu Naz Reid'i de istiyordu."



Fischer, Russell'ın Devin Booker ile olan arkadaşlığının anlaşma ihtimalini güçlendirebileceğini de sözlerine ekledi:



"Ayrıca, Lakers'ın Russell'la benzer imza-ve-takas olanaklarını da araştırdığı söyleniyor. Los Angeles ve Phoenix için, Russell'ı serbest oyuncu döneminde kaybetmek veya Paul'u serbest bırakmak, 30 milyon dolarlık bir maaş boşluğunu feda etmek demek olur ki bu da ligin yaklaşmakta olan toplu iş sözleşmesindeki ikinci vergi apronunu düşününce, çok daha değerli gözüküyor."



Lakers yönetimindeki bazı üyelerin takımda tutmak istediği bildirilen Russell, normal sezonda 17.4 sayı ve 6.1 sayı ortalamaları yakalamış, ancak bu rakamlar playofflarda 6.3 sayı ve 3.5 asiste düşmüştü.





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