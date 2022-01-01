"Lakers, Russ ile 'üst düzeyde' kazanabileceğine inanmıyor" iddiası!

Los Angeles Lakers'ın Russell Westbrook ile "üst düzeyde kazanabileceğine inanmadığı" iddia edildi.



Birçok kişi, Lakers kadrosunun yapılandırılma biçimi konusunda uzun süredir şüphelerini dile getiriyordu ve artık bu düşüncenin takımın kendisine de yayılmış olabileceği düşünülüyor.



The Athletic'ten Bill Oram, Lakers'ın LeBron James, Anthony Davis ve Russell Westbrook ile oluşturduğu 'büyük üçlü' arasından "uymayan tek parçanın" Westbrook olmasından ötürü, "artık üst düzeyde kazanabileceklerine inanmadıklarını" belirtti.



Oram, Los Angeles'ın sezonun sonuna kadar bir başka büyük kadro değişikliğinden geçebileceğini düşünürken, Salı günü Milwaukee Bucks'a karşı alınan 131-116'lık yenilginin, takımın bu tutumunu yeniden gözden geçirmesini sağladığını açıkladı:



"İşler o kadar vahim ki, Lakers'ın 2027'deki draft hakkını belki Houston'dan John Wall için takasa dahil etmesi daha iyi olabilir mi acaba? Temmuz ayında bu takas yapıldığında çekinceleri olan bir Lakers çalışanı, geçenlerde The Athletic'e 'Gidişatın bu kadar kötü olacağını düşünmemiştim' demişti."



OYUNCULAR KADRODA DEĞİŞİKLİK İSTİYOR!



ESPN'den Dave McMenamin, Bucks'a karşı mağlubiyetin ardından benzer bir rapor yayınlamış ve "Bir şampiyonluk düşüncesiyle yapılandırılan bu Lakers takımı için aylar olmasa da, haftalardır bazı şüpheler artmaya başlıyordu" ifadelerini kullanmıştı.



McMenamin ayrıca Lakers'ın kadroda değişiklikler yapılması gerektiğini kabul ettiğini belirtmiş, oyuncuların ise yönetimin 'sabit fikirli duruşunu değiştirmemesini' uygun bir seçenek olarak görmediklerini açıklamıştı.



